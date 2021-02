NASCAR, Alex Bowman conquista la pole per la Daytona 500 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alex Bowman firma la pole-position per la 63ma edizione della Daytona 500, prima prova della NASCAR Cup Series 2021. Il nuovo #48 di Hendrick Motorsport ha registrato la miglior prestazione con una media oraria di 191.261 nell’unico tentativo a disposizione. Per il pilota Chevrolet si tratta della seconda pole in quattro anni. Ricordiamo che Bowman scattò dalla prima casella della ‘The Great American Race’ anche nel 2018, mentre fu secondo nel 2019 e nel 2020. Alle spalle della Camaro #48 ci sarà la gemella #24 di William Byron. Il vincitore della Daytona 400 dello scorso anno ha registrato una media oraria di 190.219, nettamente inferiore al rivale. Solo domani mattina scopriremo l’intera griglia di partenza della sfida di domenica. Ricordiamo infatti ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021)firma la-position per la 63ma edizione della500, prima prova dellaCup Series 2021. Il nuovo #48 di Hendrick Motorsport ha registrato la miglior prestazione con una media oraria di 191.261 nell’unico tentativo a disposizione. Per il pilota Chevrolet si tratta della secondain quattro anni. Ricordiamo chescattò dalla prima casella della ‘The Great American Race’ anche nel 2018, mentre fu secondo nel 2019 e nel 2020. Alle spalle della Camaro #48 ci sarà la gemella #24 di William Byron. Il vincitore della400 dello scorso anno ha registrato una media oraria di 190.219, nettamente inferiore al rivale. Solo domani mattina scopriremo l’intera griglia di partenza della sfida di domenica. Ricordiamo infatti ...

Tutto è pronto in Florida per l'inizio della stagione 2021 della NASCAR Cup Series. La Daytona 500, la prova più importante del campionato, inaugura una lunghissima maratona di 36 prove in cui tutto p ...

