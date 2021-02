Napoli-Juventus, arbitra Doveri (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato. Per Napoli-Juventus, in programma sabato 13 febbraio alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona, è stato scelto l’arbitro Doveri. A coadiuvarlo ci saranno Giallatini e Preti. Quarto uomo Calvarese. Al Var Valeri. Avar: Bindoni. Napoli – Juventus Sabato 13/02 h. 18.00 Doveri GIALLATINI – PRETI IV: CALVARESE VAR: VALERI AVAR: BINDONI L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono ufficiali le designazionili per la prossima giornata di campionato. Per, in programma sabato 13 febbraio alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona, è stato scelto l’arbitro. A coadiuvarlo ci saranno Giallatini e Preti. Quarto uomo Calvarese. Al Var Valeri. Avar: Bindoni.Sabato 13/02 h. 18.00GIALLATINI – PRETI IV: CALVARESE VAR: VALERI AVAR: BINDONI L'articolo ilsta.

