Napoli, Gattuso a rischio esonero: ecco chi può sostituirlo (Di giovedì 11 febbraio 2021) La panchina di Gennaro Gattuso traballa sempre più complice l’eliminazione dalla Coppa Italia. Contro la Juventus, sabato sera, potrebbe rappresentare l’ultima spiaggia. Il Napoli cade al Gewiss Stadium di Bergamo per 3-1 sotto i colpi dell’Atalanta e dice addio alla finale di Coppa Italia. Inoltre, l’andamento delle ultime settimane, non soddisfa il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis. Per questa ragione la sfida di sabato sera in campionato contro la Juventus, in caso di risultato negativo, potrebbe segnare la fine dell’avventura di Gattuso alla guida del Napoli. Ti potrebbe interessare anche->Atalanta-Napoli 3-1, bergamaschi in finale: Tabellino e Highlights Gattuso deluso: “Non ho parlato con la società. Se le cose andranno male pagherò ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 febbraio 2021) La panchina di Gennarotraballa sempre più complice l’eliminazione dalla Coppa Italia. Contro la Juventus, sabato sera, potrebbe rappresentare l’ultima spiaggia. Ilcade al Gewiss Stadium di Bergamo per 3-1 sotto i colpi dell’Atalanta e dice addio alla finale di Coppa Italia. Inoltre, l’andamento delle ultime settimane, non soddisfa il presidente delAurelio De Laurentis. Per questa ragione la sfida di sabato sera in campionato contro la Juventus, in caso di risultato negativo, potrebbe segnare la fine dell’avventura dialla guida del. Ti potrebbe interessare anche->Atalanta-3-1, bergamaschi in finale: Tabellino e Highlightsdeluso: “Non ho parlato con la società. Se le cose andranno male pagherò ...

pisto_gol : Il Napoli, per anni uno spettacolo calcistico, un capolavoro di lavoro e idee, oggi è un insieme di individualità s… - claudioruss : #Giuntoli alla RAI: “La società ed i calciatori sono con l’allenatore, siamo in lotta su tutte le competizioni. Poi… - Agenzia_Ansa : #Calcio Atalanta batte Napoli 3-1 nella semifinale di ritorno della #CoppaItalia In finale i bergamaschi affronter… - positanonews : ATALANTA MIGLIORE DEL NAPOLI DI GATTUSO tra le #news - AAndreafusco1 : RT @pisto_gol: Il Napoli, per anni uno spettacolo calcistico, un capolavoro di lavoro e idee, oggi è un insieme di individualità slegate, d… -