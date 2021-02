Muore folgorato da un fulmine mentre lavora per i campi

Leggi su chenews

(Di giovedì 11 febbraio 2021) L’uomo di 44 anni non si è salvato dalche lo ha colpito in pienoera a lavoro in un campo. Nel posto sbagliato, al momento sbagliato. La morte di un uomo a Roma ha dell’imprevedibile: colpito in pieno da un, l’uomo non è riuscito a salvarsi. La tragedia mercoledì 10 febbraio, nel quartiere Montecelio, in provincia di Guidonia. L’uomo, di origine romena, era in un campo coltivato con una connazionalecompiva dei lavori agricoli. La scarica si è sprigionata sull’uomosi dirigeva in un pollaio nei pressi dell’uliveto dove stava effettuando i lavori: non ci sono state speranze per l’uomo di 44 anni. Neanche l’intervento del 118, che ha cercato in tutti i modi di rianimarlo, sono andati a buon fine: l’uomo è spirato a causa della forte scossa. LEGGI ...