M5s dice sì a Mario Draghi Zingaretti: "Impossibile esecutivo senza alleanza giallorossa" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sì del M5s al Governo Draghi. E Zingaretti alla direzione nazionale: "Impossibile esecutivo senza l'alleanza giallorossa". ROMA – Sì del M5s al Governo Draghi. Le ultime riserve dei pentastellati sono state sciolte con il voto su Rousseau. Il 59,3% dei partecipanti ha dato il proprio via libera all'ingresso dei 5Stelle nell'esecutivo guidato dall'ex presidente della Bce. Il no si è fermato al intorno al 40,7%. Il MoVimento, quindi, dovrebbe entrare a far parte della nuova maggioranza, nonostante i dubbi di alcuni esponenti. Da capire, ora, se ci sarà una scissione oppure il M5s proseguirà compatto anche nei prossimi mesi.

