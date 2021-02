Lutto nel mondo dello spettacolo, nota ballerina sconfitta dal cancro a 44 anni (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lutto nel mondo dello spettacolo, una nota ballerina ha perso la sua battaglia contro il cancro. La donna si è spenta all’età di 44 anni. A dare l’annuncio ai suoi fan è stato il suo amico e collega David Bolger, il quale mercoledì ha annunciato sui social media di CoisCéim, “con il cuore profondo e pesante”, la morte di “un artista di estrema passione e talento. La luce è più debole sui nostri palchi e il cielo risplende più luminoso con la sua ultima stella”. Una notizia che ha lasciato tutti quanti senza parole e con il cuore a pezzi. Leggi anche –> Enzo Decaro, confessione sui figli: «Un limbo da cui ancora non riesco ad uscire» Irlanda, Emma O’Kane morta a 44 anni per tumore: il mondo della danza in ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 febbraio 2021)nel, unaha perso la sua battaglia contro il. La donna si è spenta all’età di 44. A dare l’annuncio ai suoi fan è stato il suo amico e collega David Bolger, il quale mercoledì ha annunciato sui social media di CoisCéim, “con il cuore profondo e pesante”, la morte di “un artista di estrema passione e talento. La luce è più debole sui nostri palchi e il cielo risplende più luminoso con la sua ultima stella”. Una notizia che ha lasciato tutti quanti senza parole e con il cuore a pezzi. Leggi anche –> Enzo Decaro, confessione sui figli: «Un limbo da cui ancora non riesco ad uscire» Irlanda, Emma O’Kane morta a 44per tumore: ildella danza in ...

