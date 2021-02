“L’omosessualità è comportamento a rischio Covid” | l’errore discriminatorio della Asl di La Spezia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Codice 10, descrizione: “Soggetto con comportamenti a”. Tra parentesi: tossicodipendente, soggetto dedito alla prostituzione, omosessuale. È l’incredibile dicitura che compare in un modulo per l’accesso alla vaccinazione anti-stilato dalla Asl 5Liguria, l’azienda sanitaria locale che copre il territorio provinciale di La. Le istruzioni sul documento chiedono di barrare la casella corrispondente alla propria categoria, tra un elenco di quelle prioritarie nel ricevere il vaccino: operatori sanitari e scolastici, donne in gravidanza, ospiti delle residenze sanitarie assistenziali. E, in mezzo alle altre, quella dei “soggetti con comportamenti a” tra cui vengono inclusi gli omosessuali. A sollevare il caso il consigliere di opposizione Ferruccio Sansa, già candidato ...