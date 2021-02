La ripresa parta da innovazione, ambiente e diritti (Di giovedì 11 febbraio 2021) È ufficiale siamo in crisi. Mario Draghi eletto in questi giorni a salvatore della patria prende in mano il timone e ci traghetta (con un po’ di quel vento del cambiamento, in poppa) dall’altra parte della barricata che dobbiamo ancora capire da quale lato dell’aula si troverà. Avremmo sperato in un governo politico, dove le scelte sono guidate da un pensiero, un sentire comune, un’etica. Ma in Italia si fanno i governi tecnici per passione: il primo è stato con Carlo Azeglio Ciampi, il secondo con Lamberto Dini e l’ultimo con Mario Monti (ex commissario europeo). Oggi tocca a Mario Draghi, a quel Super Mario che ci invidiano in tutta Europa. Lo spread cala, tutte (o quasi) le fazioni politiche si trovano d’accordo: un miracolo italiano, eppure anche questa volta qualcosa ci sta sfuggendo di mano. Le minoranze, l’inclusività, l’integrazione, la cultura, i diritti. In ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) È ufficiale siamo in crisi. Mario Draghi eletto in questi giorni a salvatore della patria prende in mano il timone e ci traghetta (con un po’ di quel vento del cambiamento, in poppa) dall’altra parte della barricata che dobbiamo ancora capire da quale lato dell’aula si troverà. Avremmo sperato in un governo politico, dove le scelte sono guidate da un pensiero, un sentire comune, un’etica. Ma in Italia si fanno i governi tecnici per passione: il primo è stato con Carlo Azeglio Ciampi, il secondo con Lamberto Dini e l’ultimo con Mario Monti (ex commissario europeo). Oggi tocca a Mario Draghi, a quel Super Mario che ci invidiano in tutta Europa. Lo spread cala, tutte (o quasi) le fazioni politiche si trovano d’accordo: un miracolo italiano, eppure anche questa volta qualcosa ci sta sfuggendo di mano. Le minoranze, l’inclusività, l’integrazione, la cultura, i. In ...

È ufficiale siamo in crisi. Mario Draghi eletto in questi giorni a salvatore della patria prende in mano il timone e ci traghetta (con un po' di quel vento del cambiamento, in poppa) dall'altra parte

