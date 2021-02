Kyrgios-Thiem in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nick Kyrgios e Dominic Thiem si sfidano al terzo turno degli Australian Open 2021. L’Australiano torna protagonista a Melbourne, dove affronta il numero tre al mondo: il nativo di Canberra proviene dal successo in cinque set sul francese Humbert. Non potrà permettersi troppi cali di tensione invece contro l’austriaco. IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open MASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI Australian Open IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open FEMMINILI La partita è in programma nella giornata di venerdì 12 febbraio, non prima delle ore 09:00 italiane. La copertura televisiva del match è affidata a Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e sarà visibile in ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nicke Dominicsi sfidano al terzo turno degli. L’o torna protagonista a Melbourne, dove affronta il numero tre al mondo: il nativo di Canberra proviene dal successo in cinque set sul francese Humbert. Non potrà permettersi troppi cali di tensione invece contro l’austriaco. IL MONTEPREMI DEGLIMASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLIIL MONTEPREMI DEGLIFEMMINILI La partita è in programma nella giornata di venerdì 12 febbraio, non prima delle ore 09:00 italiane. La copertura televisiva del match è affia Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e sarà visibile in ...

SPORTIVANDAMEN3 : Kyrgios batte in 5 set il francese Humbert e si regala Thiem al terzo turno! Genio e sregolatezza!#Nickkyrgios… - paoloangeloRF : RT @lorenzofares: C'è da dire che alcuni dei prossimi incontri maschili degli #AO2021 promettono bene: Shapovalov ???? vs Aliassime ???? Thiem… - infoitsport : Australian Open 2021, Novak Djokovic fatica con Tiafoe: incidente di percorso o battibile? Thiem-Kyrgios sfida da c… - gelardochegela : @rudy_matrix @WeAreTennisITA Dai basta con sta storia della numero 1. Anche se avesse avuto testa un Thiem, un Medv… - Tini97Milan1899 : @saradjokofan1 Thiem sarebbe bello non avercelo tra i piedi, ma tifare kyrgios io mai, thiem persone leale e sporti… -