Jerzu, cuccioli di cane abbandonati in un canale di scolo: li salva la Polizia Stradale (Di giovedì 11 febbraio 2021) . Due cuccioli di cane sono stati abbandonati ai bordi della Strada statale 125, nel territorio del comune di Jerzu. I due animali erano stati buttati in un canale di scolo e sono stati salvati dagli agenti della Polizia Stradale, allertati durante il servizio dai guaiti. Dopo il primo soccorso, i due cagnolini sono stati affidati alle cure dell'associazione Onlus conFidointe Ogliastra.

