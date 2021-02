Impeachment, in aula immagini inedite dell'assalto: volevano uccidere Pence e Pelosi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel processo contro Trump i video dei rivoltosi che volevano impiccare l'ex - vicepresidente per aver certificato la vittoria di Joe Biden. Per l'accusa Trump non è stato innocente spettatore Leggi su tg.la7 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel processo contro Trump i video dei rivoltosi cheimpiccare l'ex - vicepresidente per aver certificato la vittoria di Joe Biden. Per l'accusa Trump non è stato innocente spettatore

stefano_gatto97 : RT @Tg3web: Al Senato degli Stati Uniti è stato aperto ufficialmente il processo di impeachment contro Trump. In aula, i video delle sue di… - ilcorriereblog : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - LuisaRagni : RT @Radio1Rai: #StatiUniti Prosegue il processo per #impeachment a carico di #Trump, che è stato escluso per sempre da #Twitter per istigaz… - Radio1Rai : #StatiUniti Prosegue il processo per #impeachment a carico di #Trump, che è stato escluso per sempre da #Twitter pe… - angelo_arcadu : RT @UnioneSarda: Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda -