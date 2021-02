Immigrazione: Salvini ha chiesto a Draghi di attuare una politica europea (Di venerdì 12 febbraio 2021) Uno dei temi caldi che dovrà affrontare il nuovo governo sarà anche quello dell'Immigrazione, visti i diversi e contrastanti punti di vista delle forze che lo compongono Leggi su firenzepost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Uno dei temi caldi che dovrà affrontare il nuovo governo sarà anche quello dell', visti i diversi e contrastanti punti di vista delle forze che lo compongono

pfmajorino : #Salvini ha citato #Ungheria come uno dei riferimenti su immigrazione. Curioso che la cosa non sia particolarmente riportata.. - fattoquotidiano : Lega, Silvia Sardone e la svolta europeista di Salvini: “Ha ragione, l’immigrazione va gestita e ci rifacciamo alle… - evelynbani : @mgmaglie @PiazzapulitaLA7 ma infatti!Tutti i 'puzzoni'di sinistra non hanno capito che #Salvini al Viminale ha fat… - alegio957 : RT @Tiziana_DR: A @PiazzapulitaLA7 si stanno chiedendo, è già è folle che se lo chiedano, se #Salvini si sia convertito in modo definitivo… - CorkScrew12 : RT @Tiziana_DR: A @PiazzapulitaLA7 si stanno chiedendo, è già è folle che se lo chiedano, se #Salvini si sia convertito in modo definitivo… -