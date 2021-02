Il Cerbero podcast è tornato: «Le accuse? Non possiamo incravattarci per evitare rogne» – L’intervista (Di giovedì 11 febbraio 2021) Bannati. Oscurati. Tornati. Lunedì 8 febbraio il Cerbero podcast è tornato. Mr. Marra, Tutubbi, Mr. Flame e David Rubino sono ricomparsi su Twitch. E con loro è tornato il polverone di polemiche legato ai contenuti, al linguaggio e alle opinioni trattate in questo spazio digitale. In un modo o nell’altro il Cerbero è diventato negli ultimi mesi uno dei canali più iconici di una piattaforma che sta raccogliendo sempre più utenti. Il 23 gennaio lo streamer Zano ha sfondato il record italiano di spettatori su Twitch: oltre 150 mila utenti connessi nello stesso momento al suo canale per un evento legato a Fifa, il noto videogioco a tema calcio. Il gaming infatti è la colonna vertebrale di Twitch. È in questo mondo che è nata questa piattaforma. Ed è attorno a questo mondo che ruotano la maggior parte ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 febbraio 2021) Bannati. Oscurati. Tornati. Lunedì 8 febbraio il. Mr. Marra, Tutubbi, Mr. Flame e David Rubino sono ricomparsi su Twitch. E con loro èil polverone di polemiche legato ai contenuti, al linguaggio e alle opinioni trattate in questo spazio digitale. In un modo o nell’altro ilè diventato negli ultimi mesi uno dei canali più iconici di una piattaforma che sta raccogliendo sempre più utenti. Il 23 gennaio lo streamer Zano ha sfondato il record italiano di spettatori su Twitch: oltre 150 mila utenti connessi nello stesso momento al suo canale per un evento legato a Fifa, il noto videogioco a tema calcio. Il gaming infatti è la colonna vertebrale di Twitch. È in questo mondo che è nata questa piattaforma. Ed è attorno a questo mondo che ruotano la maggior parte ...

bellinandrea1 : RT @Open_gol: In tanti li criticano. Ma loro hanno le risposte - Open_gol : In tanti li criticano. Ma loro hanno le risposte - dbarbacani : la storia di Feltri contro il Cerbero Podcast non mi va giù #menogiornalipiùcappuccini - Jerry_3_ : Non sono un grandissimo fan del cerbero podcast, ma lo ascolto ogni tanto su YouTube quando non ho niente da fare e… - Roberto71885654 : RT @cosminbadiuu: Il giornalismo italiano pecca di professionalità da anni e quello che è accaduto col cerbero podcast è l'ennesima prova.… -

Ultime Notizie dalla rete : Cerbero podcast Podcast, musica e diritti d'autore: tutto quello che bisogna sapere

- Contrordine: Cerbero Podcast non chiude . Nella prima live dopo il fantomatico annuncio della chiusura

Cerbero Podcast ha chiuso per sempre (forse)

Una delle trasmissioni a cadenza regolare più seguite su Twitch potrebbe aver appena chiuso i battenti per sempre. Si tratta di Cerbero Podcast , un format che sulla piattaforma di streaming ha accumulato nel corso degli anni un seguito di 250.000 iscritti. La comunicazione è arrivata da fonti dirette, ovvero da due dei ...

Il Cerbero podcast è tornato: «Le accuse? Non possiamo incravattarci per evitare rogne» – L’intervista Open Podcast, musica e diritti d’autore: tutto quello che bisogna sapere

Ne parliamo insieme all’avvocato Saverio Cavalcanti. Trovi poi le notizie della settimana sul mondo dell’audio parlato (dalla nascita di un nuova app sulla scia di Clubhouse al primo podcast di Paris ...

Contrordine: il Cerbero Podcast NON chiude

Contrordine: il Cerbero Podcast NON chiude. Scopri di più su Bufale, il sito contro la disinformazione, le bufale e l’allarmismo che dilaga in rete.

- Contrordine:non chiude . Nella prima live dopo il fantomatico annuncio della chiusuraUna delle trasmissioni a cadenza regolare più seguite su Twitch potrebbe aver appena chiuso i battenti per sempre. Si tratta di, un format che sulla piattaforma di streaming ha accumulato nel corso degli anni un seguito di 250.000 iscritti. La comunicazione è arrivata da fonti dirette, ovvero da due dei ...Ne parliamo insieme all’avvocato Saverio Cavalcanti. Trovi poi le notizie della settimana sul mondo dell’audio parlato (dalla nascita di un nuova app sulla scia di Clubhouse al primo podcast di Paris ...Contrordine: il Cerbero Podcast NON chiude. Scopri di più su Bufale, il sito contro la disinformazione, le bufale e l’allarmismo che dilaga in rete.