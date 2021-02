Il 40% dei grillini dice no a Draghi: gli stellati si spaccano (Di giovedì 11 febbraio 2021) È arrivato il via libera dei militanti grillini al varo del Governo a guida Mario Draghi che l’ex Presidente della Bce si appresta a formare su richiesta del presidente Sergio Mattarella. L’esito della consultazione era scontato, ma a pesare è la percentuale dei contrari: il 40%. Preludio di una scissione di quel che resta degli stellati. Su oltre 74 mila votanti la percentuale dei “sì” è stata pari al 59,3%. Passa la linea poltronista di Beppe Grillo e Luigi Di Maio. Ma Alessandro Di Battista esce vincitore. Se i “sì” a Draghi sono stati 44.177, i “no” infatti sono stati 30.360. Leggi su laprimapagina (Di giovedì 11 febbraio 2021) È arrivato il via libera dei militantial varo del Governo a guida Marioche l’ex Presidente della Bce si appresta a formare su richiesta del presidente Sergio Mattarella. L’esito della consultazione era scontato, ma a pesare è la percentuale dei contrari: il 40%. Preludio di una scissione di quel che resta degli. Su oltre 74 mila votanti la percentuale dei “sì” è stata pari al 59,3%. Passa la linea poltronista di Beppe Grillo e Luigi Di Maio. Ma Alessandro Di Battista esce vincitore. Se i “sì” asono stati 44.177, i “no” infatti sono stati 30.360.

fattoquotidiano : “Usa avrebbero potuto evitare il 40% dei morti per Covid: infrastruttura sanitaria pubblica fragile” - repubblica : Cinema, la Napoli dei set: 40 produzioni nonostante la pandemia - lorepregliasco : Il problema dei totoministri è che non ci sono 40 ministeri - kulturjam : Con 44.177 voti, il sì ha prevalso nella votazione su Rousseau per decidere se il M5S debba sostenere il governo di… - PozzoliDaria : E cosj abbiamo appurato che il 40% dei 5 stelle cioè 40000persone sono delle emerite teste di ............quelli ch… -