Guardiola scherza | “Ci danno già per campioni in Premier Quindi… non giochiamo più!”

Il 27 settembre il Manchester City crollava in casa contro il Leicester. Il punteggio finale era pesantissimo: 5-2. Sembrava il presagio di una stagione deludente, come accaduto l'anno prima. Invece, lentamente, i Citizens sono tornati a esprimere il loro calcio L'ultimo passo falso è stata la sconfitta contro il Tottenham di José Mourinho. Poi la serie di vittorie e il tracollo inatteso del Liverpool hanno spalancato le porte per il ritorno in testa. IRONICO Dopo il successo in FA Cup contro lo Swansea, Pep Guardiola ha parlato del momento magico della sua squadra usando anche l'ironia: "Due o tre mesi fa eravamo fuori da tutto: non avevamo alcuna possibilità di essere campioni, di qualificarci per la Champions, ma adesso ci siamo. Quindi, forse, non ..."

