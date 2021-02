Giulio Pretelli: ecco perché Giulia Salemi non ci piaceva, tutta colpa dei fan (Di giovedì 11 febbraio 2021) Giulio Pretelli ha svelato il motivo per cui, inizialmente lui e la sua famiglia non accettavano Giulia Salemi come fidanzata di Pierpaolo, la colpa sarebbe riconducibile ai fan dei Gregorelli, ecco cosa ha dichiarato Nella casa del Gf Vip la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli diventa ogni giorno più seria, i due sembrano L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 11 febbraio 2021)ha svelato il motivo per cui, inizialmente lui e la sua famiglia non accettavanocome fidanzata di Pierpaolo, lasarebbe riconducibile ai fan dei Gregorelli,cosa ha dichiarato Nella casa del Gf Vip la relazione trae Pierpaolodiventa ogni giorno più seria, i due sembrano L'articolo proviene da Leggilo.org.

annina21449433 : comunque ho appena incontrato giulio pretelli a piazza istria e gli stavo tipo per dire “ ciao faccio parte del fan… - SamanthaAbbina1 : RT @4rsenioLupin: @trash_italiano Strano che non ci sia Giulio Pretelli ?? - MaCheNeSsai : RT @Gg99996: TOGLIETE IL CAZZO DI SEGUI A GIULIO PRETELLI E FATELO TOGLIERE DA TUTTE LE PAGINE GREGORELLI DIRÀ DI AVER SBAGLIATO SOLO PERC… - Lawyerg08097353 : #gregoreli ma perchè esistete ancora come fandom? Pierpaolo pretelli è FIDANZATO con un' altra DONNA che non è la… - ale_negg : Comunque mi sono stupita che tra i nomi dei concorrenti dell'isola non ci sia quello di Giulio Pretelli ahahah #Gfvip #Tzvip -