Giornata delle donne e delle ragazze nella scienza 2021: perché ne abbiamo ancora bisogno (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza: una ricorrenza voluta dall’Onu per incentivare un accesso paritario delle donne alla scienza, promuovere l’uguaglianza di genere in questo campo e raggiungere una piena parità di opportunità nella carriera scientifica. Una Giornata per ricordare quanto, ancora oggi, stereotipi e pregiudizi rendano le carriere femminili un percorso a ostacoli. Le 10 scienziate più importanti del ‘900 ... Leggi su iodonna (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’11 febbraio si celebra lainternazionale: una ricorrenza voluta dall’Onu per incentivare un accesso paritarioalla, promuovere l’uguaglianza di genere in questo campo e raggiungere una piena parità di opportunitàcarriera scientifica. Unaper ricordare quanto,oggi, stereotipi e pregiudizi rendano le carriere femminili un percorso a ostacoli. Le 10 scienziate più importanti del ‘900 ...

NicolaPorro : A differenza di altri, oggi ci tengo a celebrare la Giornata del Ricordo per le vittime delle #foibe. E lo voglio f… - tuttosport : Strage dell'#Heysel, istituita la giornata in memoria delle vittime - Antonio_Tajani : .@regionepiemonte Complimenti al Presidente @Alberto_Cirio per aver istituito la giornata in memoria delle 'Vittime… - giure99 : RT @UniTrieste: #11febbraio Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza Le docenti UniTS Francesca Matteucci e Patrizia Romito racc… - Stocca64 : RT @Stocca64: ?? #CONSIGLIERA DEL #PD DÀ DEL #FASCISTA A UN RAGAZZO DELLA LEGA GIOVANI, SI VERGOGNI. Federico, ragazzo della Lega Giovani pr… -