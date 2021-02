Francesco Totti denunciato dall’associazione agenti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Secondo l’accusa l’ex calciatore farebbe l’agente di calciatori senza esserlo ufficialmente Mentre c’è fermento e attesa sulla serie Sky, “Speravo de Morì Prima” che avrà al centro la vita di Francesco Totti e i suoi ultimi anni alla Roma, arriva una denuncia per l’ex calciatore. Come racconta “Gazzetta Dello Sport”, l‘associazione italiana agenti lo avrebbe denunciato poiché l’ex numero 10 eserciterebbe la professione di agente ma senza esserlo ufficialmente. Una accusa a cui Totti però ha già risposto con i fatti: l’ex romanista ha una agenzia, Ct10, che è stata affidata legalmente ad un agente con titolo, Giovanni DeMontis, mentre lui ha sempre ufficialmente parlato di scouting. Come riporta la rosea già in passato Totti aveva specificato di non aver mai praticato l’attività di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Secondo l’accusa l’ex calciatore farebbe l’agente di calciatori senza esserlo ufficialmente Mentre c’è fermento e attesa sulla serie Sky, “Speravo de Morì Prima” che avrà al centro la vita die i suoi ultimi anni alla Roma, arriva una denuncia per l’ex calciatore. Come racconta “Gazzetta Dello Sport”, l‘associazione italianalo avrebbepoiché l’ex numero 10 eserciterebbe la professione di agente ma senza esserlo ufficialmente. Una accusa a cuiperò ha già risposto con i fatti: l’ex romanista ha una agenzia, Ct10, che è stata affidata legalmente ad un agente con titolo, Giovanni DeMontis, mentre lui ha sempre ufficialmente parlato di scouting. Come riporta la rosea già in passatoaveva specificato di non aver mai praticato l’attività di ...

