Fiorentina, Biraghi: «Commisso è scontento ma non abbiamo paura» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Cristiano Biraghi racconta il periodo complicato della Fiorentina: ecco le dichiarazioni del terzino che parla di Commisso Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di TG Rai Toscana. CONTRO LA SAMP – «È una squadra che lavora insieme da un anno e mezzo. Hanno idee chiare e qualità. Anche noi ce l'abbiamo e dobbiamo arrivare a Genova organizzati, sapere quello che dobbiamo fare e cercare di portare a casa il risultato positivo». Commisso – «Per quello che sta investendo è normale che non sia contento, ci ha chiesto di dare il massimo come stiamo facendo. Queste tre partite che ci aspettano sono molto importanti per sistemarci in classifica». CLASSIFICA – «Non è bella, ma non deve esserci la paura, altrimenti subentrano ...

