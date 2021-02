Ferrero non conosce crisi: +7,8% di fatturato nel 2020 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il gruppo Ferrero supera indenne la pandemia globale da Covid. Nel corso del 2020 l’azienda ha registrato un incremento di fatturato di quasi 8 punti percentuali Il gruppo Ferrero non conosce crisi e affronta brillantemente anche la pandemia da Covid-19 che ha affligge il mondo intero da ormai un anno. Il 2020 si è infatti chiuso in positivo per il fatturato dell’azienda, che ha registrato un +7,8% nei suoi conti, oltre ad un aumento dei dipendenti e al lancio sul mercato italiano dei Nutella Biscuits. Sono stati proprio questi ultimi a trainare lo sviluppo del gruppo, già forte per il successo sempre garantito dalla Nutella. Il fatturato del 2020 chiuso al 31 agosto è ammontato a 12,3 miliardi di euro, quindi ... Leggi su zon (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il grupposupera indenne la pandemia globale da Covid. Nel corso dell’azienda ha registrato un incremento didi quasi 8 punti percentuali Il grupponone affronta brillantemente anche la pandemia da Covid-19 che ha affligge il mondo intero da ormai un anno. Ilsi è infatti chiuso in positivo per ildell’azienda, che ha registrato un +7,8% nei suoi conti, oltre ad un aumento dei dipendenti e al lancio sul mercato italiano dei Nutella Biscuits. Sono stati proprio questi ultimi a trainare lo sviluppo del gruppo, già forte per il successo sempre garantito dalla Nutella. Ildelchiuso al 31 agosto è ammontato a 12,3 miliardi di euro, quindi ...

Agenzia_Italia : Non si ferma la crescita di Ferrero, nel 2020 fatturato +7,8% a 12 miliardi - gigi695 : Non si ferma la crescita di Ferrero, nel 2020 fatturato +7,8% a 12 miliardi - CarloRollini : RT @Agenzia_Italia: Non si ferma la crescita di Ferrero, nel 2020 fatturato +7,8% a 12 miliardi - statodelsud : Non si ferma la crescita di Ferrero, nel 2020 fatturato +7,8% a 12 miliardi - Pino__Merola : Non si ferma la crescita di Ferrero, nel 2020 fatturato +7,8% a 12 miliardi -