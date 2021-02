“Fatti troppi errori”. L’Ue ha fallito, ora lo ammette anche la Merkel (Di giovedì 11 febbraio 2021) La prima a finire pubblicamente e ufficialmente sul banco degli imputati è stata la Von der Leyen, accusata da più parti di sostanziale incompetenza, individuata come massima responsabile per il ritardo dei vaccini in Ue e per come è stata gestita l’intera emergenza. E adesso altre critiche pesante dall’interno arrivano nientepopodimeno che dalla signora dell’Europa, la cancelliera tedesca Angela Merkel. Dal Bundestag si è rivolta direttamente ai tedeschi: “Attenzione. Le nuove forme del Covid-19 sono già tra noi, attualmente rappresentano il 5,7% dei casi totali, ma gli esperti ci dicono che è soltanto questione di tempo perché queste mutazioni diventino prevalenti e prendano il posto del virus originario. Dobbiamo quindi essere molto, molto vigili per evitare di cadere nuovamente in una crescita esponenziale dei contagi”.



