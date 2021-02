Dahl di lenticchie | la buona zuppa indiana con curry | curcuma e zenzero

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Oggi ti proponiamo la ricetta di una ottimaa base. Si tratta di una pietanza dai colori fantastici e dalle ottime qualità nutrizionali. Piatto completo e sostanzioso, si accompagna ottimamente, volendo, con dei fragranti crostini di pane casereccio. Un vantaggio non trascurabile di questa pietanza è che grazie alle spezie ci permette di ridurre al minimo, o anche di eliminare del tutto, il sale: per chi soffre di pressione alta (e anche per chi non ne soffre, ma è attento alla salute) si tratta di un’accortezza che alla lunga può salvare le arterie e il cuore. Ma veniamo alla ricetta. Gli ingredienti Per quattro persone sono necessari: 250 grammi didecorticate (meglio quelle rosse); mezzo litro di acqua; olio extra vergine di oliva ...