“Così hanno ucciso Lino Apicella: correvano a 140 km e a fari spenti”, il racconto del collega che era con lui (Di giovedì 11 febbraio 2021) Quei terribili momenti in cui Pasquale Apicella ha perso la vita sono stati ripercorsi dal suo collega, sedutogli a fianco, in quella notte terribile di qualche mese fa. Secondi interminabili raccontati con lucidità dal testimone oculare che hanno lasciato di stucco i presenti e nello strazio la moglie del poliziotto ucciso, costituitasi parte civile nel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Quei terribili momenti in cui Pasqualeha perso la vita sono stati ripercorsi dal suo, sedutogli a fianco, in quella notte terribile di qualche mese fa. Secondi interminabili raccontati con lucidità dal testimone oculare chelasciato di stucco i presenti e nello strazio la moglie del poliziotto, costituitasi parte civile nel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

InteBNLdItalia : ?? Attenzione, immagini forti!! ?? Era il febbraio del 2012, e Roma si svegliava sotto la neve ???? Quanti di voi… - chetempochefa : “Se le nostre società hanno davvero una così profonda sperequazione tra i vertici e la massa delle persone, alla fi… - chetempochefa : 'Ci hanno insegnato ad offenderci per ogni cosa. Ma così viviamo male. Sempre incazzati. E smettiamo di ridere. E d… - Danib55271087 : Pier da cinque mesi sta ad ascoltare la pazza che urla fuori tanto da cambiargli l’umore, quando uscirà e lèggerà t… - REMUICY : RT @bIuvante: PER LE PERSONE CHE HANNO COSÌ INIZIATO A SPARGERE VOCI INFONDATE SU DI ME sappiate che se il vostro intento era farmi stare d… -

Ultime Notizie dalla rete : Così hanno Enel - Porti verdi: la rotta verso uno sviluppo sostenibile

... nella digitalizzazione delle reti ed elettrificazione dei consumi; scelte che hanno come comune ... per ridurre i tempi, così come di infrastrutture logistiche di smistamento nei porti o nell'...

Draghi, diretta: voto sulla piattaforma Rousseau. Alle 19 i risultati. Casaleggio: cittadinanza digitale, quesito scelto da Crimi

... mettendo a capo di questi governi persone sulle quali gli italiani non hanno mai avuto la ... Così il presidente della Camera su Facebook. 'Il momento delicato che il Paese sta vivendo - afferma il ...

La ragazza vittima di Genovese: «Così provano a screditarmi» Corriere della Sera ... nella digitalizzazione delle reti ed elettrificazione dei consumi; scelte checome comune ... per ridurre i tempi,come di infrastrutture logistiche di smistamento nei porti o nell'...... mettendo a capo di questi governi persone sulle quali gli italiani nonmai avuto la ...il presidente della Camera su Facebook. 'Il momento delicato che il Paese sta vivendo - afferma il ...