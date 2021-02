Come scegliere un centralino ideale per l’azienda (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le aziende puntano a soluzioni integrate ed evolute Come il centralino Voip, per essere al passo con i tempi ed usufruire del valore aggiunto dei centralini telefonici di nuova generazione, di tutte le funzionalità aggiuntive. Ad iniziare dall’integrazione con le rubriche telefoniche. Infatti per i dipendenti che usano il pc è possibile sfruttare l’interfaccia per generare la chiamata che poi attiva in modo automatico il telefono. Ciò permette di ricercare i contatti nelle rubriche personali e in quelle aziendali. I nuovi centralini sanno leggere anche il database clienti. Inoltre quando qualcuno chiama se il contatto è conosciuto sul Pc o sul telefono può apparire il nome del chiamante. E’ anche possibile far aprire la schermata del CRM in automatico sull’anagrafica del cliente quando chiama. Tra le funzioni c’è lo stato di presenza. Il dipendente ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le aziende puntano a soluzioni integrate ed evoluteilVoip, per essere al passo con i tempi ed usufruire del valore aggiunto dei centralini telefonici di nuova generazione, di tutte le funzionalità aggiuntive. Ad iniziare dall’integrazione con le rubriche telefoniche. Infatti per i dipendenti che usano il pc è possibile sfruttare l’interfaccia per generare la chiamata che poi attiva in modo automatico il telefono. Ciò permette di ricercare i contatti nelle rubriche personali e in quelle aziendali. I nuovi centralini sanno leggere anche il database clienti. Inoltre quando qualcuno chiama se il contatto è conosciuto sul Pc o sul telefono può apparire il nome del chiamante. E’ anche possibile far aprire la schermata del CRM in automatico sull’anagrafica del cliente quando chiama. Tra le funzioni c’è lo stato di presenza. Il dipendente ...

