Chi farà parte del governo di Mario Draghi? Ecco il totoministri di Open – Il video (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si susseguono i nomi papabili per i diversi dicasteri che comporranno l’esecutivo di Mario Draghi. La prima grande scelta riguarda il sottosegretariato alla presidenza del Consiglio, il “braccio destro” del futuro premier: Draghi starebbe optando per Daniele Franco, attualmente direttore generale della Banca d’Italia già in lizza per il Mef, nonché suo amico personale. L’alternativa sarebbe la giurista e docente universitaria Luisa Torchia. Tre opzioni per viale XX settembre Più delicata la situazione al ministero dell’Economia e delle Finanze, uno dei dicasteri cruciali per l’attuazione del Recovery Plan. Per viale XX settembre, Draghi ha tre scelte. La prima è l’economista Carlo Cottarelli, incaricato già nel 2018 da Sergio Mattarella di formare un governo tecnico, occasione mancata dato ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si susseguono i nomi papabili per i diversi dicasteri che comporranno l’esecutivo di. La prima grande scelta riguarda il sottosegretariato alla presidenza del Consiglio, il “braccio destro” del futuro premier:starebbe optando per Daniele Franco, attualmente direttore generale della Banca d’Italia già in lizza per il Mef, nonché suo amico personale. L’alternativa sarebbe la giurista e docente universitaria Luisa Torchia. Tre opzioni per viale XX settembre Più delicata la situazione al ministero dell’Economia e delle Finanze, uno dei dicasteri cruciali per l’attuazione del Recovery Plan. Per viale XX settembre,ha tre scelte. La prima è l’economista Carlo Cottarelli, incaricato già nel 2018 da Sergio Mattarella di formare untecnico, occasione mancata dato ...

borghi_claudio : @AldoModica @AlbertoBagnai Boh, io vi ho spiegato cosa ha fatto in passato Draghi, non so cosa farà in futuro. Scri… - FratellidItalia : ?? Il #GovernoDraghi sarà un tecnico o politico? Di sicuro #FratellidItalia non farà accordi con chi vuole favorire… - MimmoMizzi : RT @GioChirilly: I politici che parlano di agevolare campagne vaccinali anticovid per me sono OUT per sempre! Da ora in avanti il mio voto… - peppinbasso : RT @P_M_1960: Massimo Cacciari: 'Mario Draghi? Ma quale salvatore della patria. Chi è davvero e che fine farà' Questa volta non posso che e… - albertocaldana : RT @Anna12870868: La provocazione è forte, eppure efficace. Non sempre chi ti da uno schiaffo ti vuole male. Sta alla donna,ora, reagire. F… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi farà Basilicata, in 8 mesi mai un malato: l'ospedale da campo donato dal Qatar sarà usato per i vaccini. Ora sul flop indaga la Corte dei conti

I doni fatiscenti del Qatar - Intanto, accantonata l'idea del "luxury hospital", cosa ne farà la ... Però tutte le volte che abbiamo ricevuto materiale non CE, lo abbiamo fatto presente a chi lo mandava ...

Con Draghi a palazzo Chigi tornano di moda gli insegnamenti di Keynes e Federico Caffè. L'articolo di Millenium dell'aprile 2020

... l'epidemia farà levitare debiti e deficit in tutto il mondo, lascerà un lungo strascico di ... Magagne che erano ben note a chi ha invece dedicato una vita intera a cercare di calare, con serietà e ...

Governo: Draghi non farà dichiarazioni al termine consultazioni Affaritaliani.it I doni fatiscenti del Qatar - Intanto, accantonata l'idea del "luxury hospital", cosa nela ... Però tutte le volte che abbiamo ricevuto materiale non CE, lo abbiamo fatto presente alo mandava ...... l'epidemialevitare debiti e deficit in tutto il mondo, lascerà un lungo strascico di ... Magagne che erano ben note aha invece dedicato una vita intera a cercare di calare, con serietà e ...