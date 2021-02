Casaleggio “Con Rousseau nuovo modello di partecipazione” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Sono contento oggi di vedere un processo di partecipazione collettiva in cui oltre 100mila persone decideranno in che modo dovrà votare il M5S per questo governo. E’ sicuramente un nuovo tipo di modello di partecipazione, che si differenzia rispetto ad altre forze”. Così Davide Casaleggio, presidente dell’Associazione Rousseau, incontrando i giornalisti all’avvio della votazione sul Governo Draghi. fmo/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Sono contento oggi di vedere un processo dicollettiva in cui oltre 100mila persone decideranno in che modo dovrà votare il M5S per questo governo. E’ sicuramente untipo didi, che si differenzia rispetto ad altre forze”. Così Davide, presidente dell’Associazione, incontrando i giornalisti all’avvio della votazione sul Governo Draghi. fmo/sat/red su Il Corriere della Città.

