Caduta in casa per Silvio Berlusconi: “Ha trascorso la notte in clinica, ora è a casa” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Silvio Berlusconi è caduto in casa. La notizia arriva direttamente da una nota di Forza Italia: l’ex premier “si è recato presso la clinica ‘La madonnina’ per gli accertamenti del caso e dove ha trascorso la notte. È stato dimesso questa mattina ed è a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento Europeo”, si legge nel comunicato. La “Caduta accidentale gli ha procurato una contusione al fianco”. Berlusconi si trovato a Villa Grande, la sua “residenza romana”, dopo aver incontrato martedì Mario Draghi per le consultazioni verso la formazione del prossimo governo. Il leader di Forza Italia, 84 anni, negli ultimi tempi dopo essere stato colpito dal Covid, da cui è guarito, ha accusato problemi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021)è caduto in. La notizia arriva direttamente da una nota di Forza Italia: l’ex premier “si è recato presso la‘La madonnina’ per gli accertamenti del caso e dove hala. È stato dimesso questa mattina ed è a, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento Europeo”, si legge nel comunicato. La “accidentale gli ha procurato una contusione al fianco”.si trovato a Villa Grande, la sua “residenza romana”, dopo aver incontrato martedì Mario Draghi per le consultazioni verso la formazione del prossimo governo. Il leader di Forza Italia, 84 anni, negli ultimi tempi dopo essere stato colpito dal Covid, da cui è guarito, ha accusato problemi ...

