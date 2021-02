Bimbo morto a 18 mesi: avrebbe ingerito metadone e respirato le droghe assunte dai genitori (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una svolta nelle indagini, ci sono nuovi elementi per la tragedia. La vicenda è quella del bambino di 18 mesi, morto il 15 settembre scorso in un paese della provincia di Grosseto. Sarebbe deceduto dopo aver ingerito metadone. È quanto sarebbe emerso dagli esami tossicologici effettuati dal medico legale. L’incarico dell’autopsia era stato dal pubblico ministero della Procura maremmana, Anna Pensabene. Con l’accusa di omicidio colposo sono stati indagati i genitori del Bimbo. La svolta: Bimbo morto per metadone I carabinieri hanno notificato ieri l’avviso di garanzia al padre e alla madre- E quanto riferisce Il Tirreno. I militari dell’Arma hanno contestualmente anche perquisito l’abitazione dei genitori alla ricerca ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una svolta nelle indagini, ci sono nuovi elementi per la tragedia. La vicenda è quella del bambino di 18il 15 settembre scorso in un paese della provincia di Grosseto. Sarebbe deceduto dopo aver. È quanto sarebbe emerso dagli esami tossicologici effettuati dal medico legale. L’incarico dell’autopsia era stato dal pubblico ministero della Procura maremmana, Anna Pensabene. Con l’accusa di omicidio colposo sono stati indagati idel. La svolta:perI carabinieri hanno notificato ieri l’avviso di garanzia al padre e alla madre- E quanto riferisce Il Tirreno. I militari dell’Arma hanno contestualmente anche perquisito l’abitazione deialla ricerca ...

GiulivoGiovanni : RT @Corriere: Bimbo morto a 18 mesi, «ingerì metadone trovato in casa». Indagati i genitori - SecolodItalia1 : Bimbo morto a 18 mesi: avrebbe ingerito metadone e respirato le droghe assunte dai genitori - Corriere : Bimbo morto a 18 mesi, «ingerì metadone trovato in casa». Indagati i genitori - Italia_Notizie : Grosseto, il bimbo morto a settembre aveva ingerito metadone: indagati i genitori - AnsaToscana : Bimbo morto nel Grossetano, avrebbe ingerito metadone. Secondo esame tossicologico. I genitori sono indagati per om… -