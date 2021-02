Biden non chiama Netanyahu, ex ambasciatore twitta numero (Di giovedì 11 febbraio 2021) A più di venti giorni dal suo insediamento, il presidente americano Joe Biden non ha ancora telefonato al primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, malgrado gli stretti rapporti fra i due paesi alleati. E’ un ritardo che in Israele viene notato ed è stato sottolineato da un goffo tweet dell’ex ambasciatore israeliano presso l’Onu Danny Danon, costretto poi ad esprimere il suo rincrescimento. Joe Biden ha già chiamato i leader di dieci paesi, “non sarebbe ora di chiamare il leader di Israele, il più stretto alleato degli Stati Uniti?”, ha twittato Danon, allegando un numero di telefono per chiamare. numero che corrispondeva in passato a quello dell’ufficio di Netanyahu, ma che ora è fuori servizio. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) A più di venti giorni dal suo insediamento, il presidente americano Joenon ha ancora telefonato al primo ministro israeliano Benyamin, malgrado gli stretti rapporti fra i due paesi alleati. E’ un ritardo che in Israele viene notato ed è stato sottolineato da un goffo tweet dell’exisraeliano presso l’Onu Danny Danon, costretto poi ad esprimere il suo rincrescimento. Joeha giàto i leader di dieci paesi, “non sarebbe ora dire il leader di Israele, il più stretto alleato degli Stati Uniti?”, hato Danon, allegando undi telefono perre.che corrispondeva in passato a quello dell’ufficio di, ma che ora è fuori servizio. ...

A più di venti giorni dal suo insediamento, il presidente americano Joe Biden non ha ancora telefonato al primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, malgrado gli stretti rapporti fra i due paesi alleati. E' un ritardo che in Israele viene notato ed è stato sottolineato ...

