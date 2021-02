Berlusconi incontra Salvini. Cosa significa (davvero)? La bussola di Ocone (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’incontro cordiale fra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini nella villa romana (qui le foto) che fu di Franco Zeffirelli e che è ora la nuova residenza romana del leader di Forza Italia ha un valore simbolico molto importante. Che non è certo quello banale che troviamo sui giornali stamattina, tutti più o meno a insistere sull’”irritazione” di Giorgia Meloni. Che ci sia stata o meno questa irritazione, ha poca importanza da un punto di vista in stretto senso politico. Il fatto sostanziale è che, mettendosi sulla scia del Cavaliere, Matteo Salvini diventa in qualche modo l’erede, o il coerede, di quell’enorme bagaglio che lui porta in dote al centrodestra: l’Italia dei ceti produttivi e non assistiti; di chi lavora e vorrebbe meno tasse e una amministrazione e una giustizia più snelle; di chi vorrebbe che lo Stato stesso, passata ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’incontro cordiale fra Silvioe Matteonella villa romana (qui le foto) che fu di Franco Zeffirelli e che è ora la nuova residenza romana del leader di Forza Italia ha un valore simbolico molto importante. Che non è certo quello banale che troviamo sui giornali stamattina, tutti più o meno a insistere sull’”irritazione” di Giorgia Meloni. Che ci sia stata o meno questa irritazione, ha poca importanza da un punto di vista in stretto senso politico. Il fatto sostanziale è che, mettendosi sulla scia del Cavaliere, Matteodiventa in qualche modo l’erede, o il coerede, di quell’enorme bagaglio che lui porta in dote al centrodestra: l’Italia dei ceti produttivi e non assistiti; di chi lavora e vorrebbe meno tasse e una amministrazione e una giustizia più snelle; di chi vorrebbe che lo Stato stesso, passata ...

