"Amici", l'ex ballerina Agata Reale sta combattendo con la leucemia: come sta oggi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tra i volti noti lanciati dal talent show Amici di Maria De Filippi vi è Agata Reale. La ballerina ha partecipato alla trasmissione nel 2007. In questi giorni, Agata ha rilasciato una lunga intervista al settimanale "Diva e Donna", dove per la prima volta ha parlato della sua malattia. Da diversi mesi e in piena pandemia, la Reale ha dato inizio alla sua battaglia contro la leucemia promielocitica acuta. Per l'artista non è stato facile. A causa del Covid, si è ritrovata da sola in ospedale. I suoi affetti non potevano andare trovarla e così la sostenevano da casa. Un'intervista a cuore aperto che ha letteralmente commosso i suoi ammiratori.

