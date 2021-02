Al Dall’Ara dirige Ghersini | fu l’arbitro della “rinascita”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSarà Davidedi Genova ad arbitrare l’anticipoterza giornata di ritorno tra Bologna e Benevento in programma domani alle ore 20.45 allo stadio. Il direttore di gara ligure ha incrociato una sola volta la strada dei giallorossi in questa stagione, in concomitanza con la vittoria a Firenze firmata da Improta, che domani però sarà assente per squalifica. Fu la gara’ per il Benevento dopo le quattro sconfitte consecutive del girone di andata. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Davide Imperialesezione di Genova che vanta un solo precedente (ma in B) con il Benevento. Nella stagione 2018/2019 la Strega lo trovò come assistente in occasione di Benevento-Perugia 2-1. L’altro assistente sarà Mattia Scarpa di Reggio ...