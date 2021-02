Vaccinazioni anti Covid, elenchi in ritardo Nella Bergamasca 17 mila restano in attesa (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La fase 1-bis per liberi professionisti e altre categorie a rischio doveva partire mercoledì 10 febbraio, ma l’Ats ha trasmesso i dati agli ospedali solo ieri sera. Oggi non inizierà l’inoculazione delle prime dosi, ma la calendarizzazione delle sedute. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La fase 1-bis per liberi professionisti e altre categorie a rischio doveva partire mercoledì 10 febbraio, ma l’Ats ha trasmesso i dati agli ospedali solo ieri sera. Oggi non inizierà l’inoculazione delle prime dosi, ma la calendarizzazione delle sedute.

