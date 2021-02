Uomini e Donne, in onda la scelta di Davide Donadei (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Proprio nelle scorse ore, lo studio di Uomini e Donne ha visto una scelta, quella di Sophie Codegoni. Al pubblico della trasmissione, come sempre, toccherà attendere la messa in onda. Intanto però è arrivato il momento di vedere quella di Davide Donadei. Il tronista, in realtà, ha scelto già mercoledì 27 gennaio e i fan più accaniti sanno già su chi orientata la preferenza di Donadei, ma ora avranno la possibilità di vederlo. La scelta di Davide Donadei A gennaio Davide Donadei ha fatto la tua scelta tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore, tutto è stato registrato nello studio del programma e ora, finalmente, lo vedremo in onda. La puntata della ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Proprio nelle scorse ore, lo studio diha visto una, quella di Sophie Codegoni. Al pubblico della trasmissione, come sempre, toccherà attendere la messa in. Intanto però è arrivato il momento di vedere quella di. Il tronista, in realtà, ha scelto già mercoledì 27 gennaio e i fan più accaniti sanno già su chi orientata la preferenza di, ma ora avranno la possibilità di vederlo. LadiA gennaioha fatto la tuatra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore, tutto è stato registrato nello studio del programma e ora, finalmente, lo vedremo in. La puntata della ...

