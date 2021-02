"Un anno di pandemia a Panarea, liberi dal Covid": la storia di una coppia di Torino (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un anno di pandemia passato a Panarea, liberi dai contagi. È la storia dei torinesi Massimo, 66 anni, e Michela, 55, che hanno deciso di trascorrere i mesi del Covid nella loro casa bianca che si affaccia sul mare, nell’arcipelago siciliano delle isole Eolie. A raccontarla è l’Agi. “Abbiamo vissuto in libertà dai primi di giugno - spiega all’AGI Michela - e non abbiamo intenzione di muoverci per ora, non ci piace la vita che vediamo ‘fuori’ anche se abbiamo voglia di rivedere i nostri cari e speriamo di poterlo fare presto, appena le cose si sistemeranno. Sono rimasta colpita dal fatto che, prima del nostro arrivo, così mi è stato riferito, per qualche tempo alcuni abitanti hanno assunto un atteggiamento ‘antico’, quello di difendere ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Undipassato adai contagi. È ladei torinesi Massimo, 66 anni, e Michela, 55, che hdeciso di trascorrere i mesi delnella loro casa bianca che si affaccia sul mare, nell’arcipelago siciliano delle isole Eolie. A raccontarla è l’Agi. “Abbiamo vissuto in libertà dai primi di giugno - spiega all’AGI Michela - e non abbiamo intenzione di muoverci per ora, non ci piace la vita che vediamo ‘fuori’ anche se abbiamo voglia di rivedere i nostri cari e speriamo di poterlo fare presto, appena le cose si sistemer. Sono rimasta colpita dal fatto che, prima del nostro arrivo, così mi è stato riferito, per qualche tempo alcuni abitanti hassunto un atteggiamento ‘antico’, quello di difendere ...

ItaliaViva : Dopo un anno di pandemia troppe cose non andavano e con 209 miliardi del Next Generation Eu per la ripresa e il fut… - M5S_Europa : Il 2021 è l’anno della ridefinizione della politica monetaria della #Bce. Tante le sfide, ma non possiamo ignorare… - fabiochiusi : A Otto e Mezzo, Salvini non riesce a dire che si vaccinerà, pur se la domanda gli viene posta più volte. Dice che… - inail_gov : #DatiInail, online i numeri degli infortuni sul lavoro nell’anno della #pandemia In calo le denunce di infortunio… - e_comis : RT @AzzurraBarbuto: L’anno è appena cominciato e la pandemia è ancora in corso, tuttavia dall’Africa, dove circola una variante preoccupant… -