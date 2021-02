Stella “Preoccupa assenza professionisti, ma dialogo aperto con Draghi” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – «La decisione del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi di convocare le parti sociali del settore dell’industria, commercio, artigianato, agricoltura, cooperative e le associazioni ambientaliste va nella giusta direzione, ci sorprende tuttavia l’assenza del settore del lavoro autonomo e professionale». Così il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, al termine del tavolo di confronto tra il presidente incaricato Mario Draghi e le parti sociali.«C’è ancora tempo per correggere la rotta e il dialogo con il presidente Draghi resta aperto. Confprofessioni – unica parte sociale riconosciuta del settore libero-professionale fin dal 2001 – è infatti pronta a discutere una piattaforma programmatica per definire all’interno del programma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – «La decisione del presidente del Consiglio incaricato Mariodi convocare le parti sociali del settore dell’industria, commercio, artigianato, agricoltura, cooperative e le associazioni ambientaliste va nella giusta direzione, ci sorprende tuttavia l’del settore del lavoro autonomo e professionale». Così il presidente di Confprofessioni, Gaetano, al termine del tavolo di confronto tra il presidente incaricato Marioe le parti sociali.«C’è ancora tempo per correggere la rotta e ilcon il presidenteresta. Confprofessioni – unica parte sociale riconosciuta del settore libero-professionale fin dal 2001 – è infatti pronta a discutere una piattaforma programmatica per definire all’interno del programma ...

