Snowboardcross | cambia l’orario dei Mondiali! Nuovo programma | tv | streaming 11 febbraio

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ tutto pronto per l’inizio dei Mondiali diche andranno in scena da domani, 11, sulle nevi svedesi di Idre Fjall. C’è grande attesa in casa Italia che potrà contare su tanti big che puntano alla medaglia più pregiata: Michela Moioli, Lorenzo Sommariva e Omari Visintin su tutti. Come detto si comincerà domani con le prove individuali, sia maschili che femminili, mentre venerdì 12si disputerà la gara a squadre. Le gare, inizialmente fissate alle ore 11.35, si disputeranno a partire dalle ore 14.30. Di seguito ilcompleto dei Mondiali di snowboard che saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport e insu Eurosportplayer. Ricordiamo che Eurosport è visibile anche insu DAZN ed NOW TV. MONDIALI...

