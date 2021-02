Sara Carbonero ricoverata in una clinica a Madrid per un problema legato al tumore (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sara Carbonero, moglie di Iker Casillas, è stata ricoverata a Madrid, in una clinica per curarsi dalle complicazioni che sono dovute ad un tumore. La bellissima giornalista ha ricevuto la diagnosi della malattia nel 2019. La rivista Semana ha pubblicato le immagini del marito e dei suoi familiari che entrano ed escono dal centro medico nel quale è ricoverata. Era stata lei stessa a rivelare del suo problema attraverso Instagram. Un no comment è arrivato dall'ufficio stampa della donna, come scrive El Pais.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLGhe00JpNT/" Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 10 febbraio 2021), moglie di Iker Casillas, è stata, in unaper curarsi dalle complicazioni che sono dovute ad un. La bellissima giornalista ha ricevuto la diagnosi della malattia nel 2019. La rivista Semana ha pubblicato le immagini del marito e dei suoi familiari che entrano ed escono dal centro medico nel quale è. Era stata lei stessa a rivelare del suoattraverso Instagram. Un no comment è arrivato dall'ufficio stampa della donna, come scrive El Pais.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLGhe00JpNT/" Golssip.

