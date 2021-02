Salvini sull’immigrazione chiede più controlli per chi entra, ma con le norme attuali (Di mercoledì 10 febbraio 2021) «Non c’è niente di semplice né di scontato, ma sono fiducioso», dice Matteo Salvini in un’intervista ad Avvenire sulla formazione del governo Draghi, soprattutto dopo le provocazioni arrivate dal video di Beppe Grillo che ha detto di non volere la Lega nell’esecutivo. La sua svolta europeista e l’apertura sul tema dei migranti hanno colpito tutti. «Come primo partito italiano ci siamo sentiti in dovere di rispondere all’appello del presidente della Repubblica: lavoriamo per risollevare l’Italia», spiega il leader del Carroccio. Ieri gli europarlamentari leghisti hanno votato a favore del meccanismo del Next Generation Eu. Una mossa che è sembrata una mano tesa per entrare nel Ppe. «Siamo in Europa per cambiare alcune regole europee, che anche il professor Draghi ha ammesso non funzionano, non per cambiare gruppi o magliette», taglia corto il leader ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) «Non c’è niente di semplice né di scontato, ma sono fiducioso», dice Matteoin un’intervista ad Avvenire sulla formazione del governo Draghi, soprattutto dopo le provocazioni arrivate dal video di Beppe Grillo che ha detto di non volere la Lega nell’esecutivo. La sua svolta europeista e l’apertura sul tema dei migranti hanno colpito tutti. «Come primo partito italiano ci siamo sentiti in dovere di rispondere all’appello del presidente della Repubblica: lavoriamo per risollevare l’Italia», spiega il leader del Carroccio. Ieri gli europarlamentari leghisti hanno votato a favore del meccanismo del Next Generation Eu. Una mossa che è sembrata una mano tesa perre nel Ppe. «Siamo in Europa per cambiare alcune regole europee, che anche il professor Draghi ha ammesso non funzionano, non per cambiare gruppi o magliette», taglia corto il leader ...

pietroraffa : Salvini:'Sull'immigrazione per me va bene un approccio europeo: alla francese, alla spagnola, o all'ungherese'. Eh… - lorepregliasco : Salvini: sull'immigrazione chiediamo politiche di stampo europeo, come Spagna, Francia, Germania, Slovenia #Draghi - fanpage : C’è un particolare interessante del colloquio fra #MarioDraghi e il PD: la richiesta di non cambiare le politiche s… - avantinoi : RT @allenatorebis: Leggo #Leghisti e fans di #Salvini (chein 48 ore è passato da sovranista ad europeista, per non parlare del giravolta su… - vicky68_ : RT @Vince7914: Vista la svolta Europeista di Salvini, credo che farà marcia indietro anche sull'immigrazione clandestina,a questo punto ora… -

