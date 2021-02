Roma, lotta all’inquinamento ambientale: sotto sequestro oltre un migliaio di sacchetti di plastica (Di mercoledì 10 febbraio 2021) oltre un migliaio di sacchetti in plastica irregolari posti sotto sequestro: è questo l’esito dell’operazione congiunta tra gli agenti del Nad (Nucleo Ambiente Decoro) della Polizia Locale di Roma e del Reparto Tutela ambientale e quelli della Polizia Municipale di Napoli. Grazie a questa collaborazione è stato possibile individuare e perseguire alcuni esercizi commerciali che distribuivano sacchetti di plastica non compostabili e non biodegradabili, pertanto non conformi alla normativa vigente. oltre al sequestro e alla successiva distruzione di più di un migliaio di shopper fuori legge, è scattata la sanzione prevista di 5mila euro per i titolari delle attività ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021)undiinirregolari posti: è questo l’esito dell’operazione congiunta tra gli agenti del Nad (Nucleo Ambiente Decoro) della Polizia Locale die del Reparto Tutelae quelli della Polizia Municipale di Napoli. Grazie a questa collaborazione è stato possibile individuare e perseguire alcuni esercizi commerciali che distribuivanodinon compostabili e non biodegradabili, pertanto non conformi alla normativa vigente.ale alla successiva distruzione di più di undi shopper fuori legge, è scattata la sanzione prevista di 5mila euro per i titolari delle attività ...

