Recovery fund, la Lega vota sì a Bruxelles. Imbarazzo tra i sovranisti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E venne il giorno in cui la Lega votò Sì al regolamento del Recovery fund, dopo parecchie votazioni passate in cui il Carroccio si era astenuto al pari degli alleati nazionalisti nell'alveo del Parlamento europeo. L'apertura a Mario Draghi e la disponibilità a sostenerne il governo nascente portano ovviamente ad un cambio di paradigma per il partito di Matteo Salvini, chiamato ora a guardare all'Europa con ovchi diversi. Specie coi 209 miliardi di Recovery fund in arrivo dall'Ue. All'interno del partito già da tempo l'ala che fa capo a Giorgetti, amico di Draghi e uomo che tiene i contatti istituzionali anche in Europa, spinge salvini per mollare i sovranisti lepenisti ed entrare a far parte del Partito Popolare Europeo. Salvini ha smentito questa ipotesi, ma solo ...

borghi_claudio : Regolarmento recovery fund: ti do soldi ma voi seguite raccomandazioni semestre europeo, prima fra tutte più tasse… - berlusconi : Dal mio nuovo ufficio ho votato il Recovery Fund, dispositivo per la ripresa e la resilienza, progettato per aiutar… - M5S_Europa : Dopo aver attaccato con ogni mezzo il #RecoveryFund, oggi la #Lega al Parlamento UE cambia idea e vota sì al regola… - Ed52926520 : RT @erretti42: Conchita: 209 milioni di Recovery fund. Ma va a dormire va, 209 milioni - BeatriceCovassi : RT @davcarretta: Il Parlamento europeo approva il regolamento sul Recovery fund: sì 582, no 40, astenuti 69. -