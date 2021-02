(Di mercoledì 10 febbraio 2021) La notte tra il 2 ed il 3 gennaio, tre dodicenni avevano datoall’comunale “Peter Pan”, nel quartiere San Giovanni Apostolo – ex Cep, a. Sono state le indagini dei Carabinieri a portare a questa svolta. È quanto emerge dalle indagini dei carabinieri della Stazione di Borgo Nuovo e della Compagnia San Lorenzo, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario die dalla Procura presso il Tribunale dei Minorenni. I ragazzini, data la tenera età, non sono imputabili. Come riportato da La Sicilia: “Le immagini di sorveglianza sono state fondamentali per l’identificazione dei bambini, insieme alle analisi dei profili dei social network e i controlli straordinari del territorio avviati nei giorni immediatamente successivi all’evento”. L'articolo proviene da ...

Palermo, 12enni danno fuoco ad un asilo

Chi danneggia, incendia, deruba e vandalizza un asilo ruba il futuro ai bambini e alle bambine di Palermo. L'asilo del Cep ospitava 50 bambini.