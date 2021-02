Omicidio di Cardito | i figli di Valentina Pace vivevano nel degrado da anni

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo la condanna all’ergastolo di Essobti Badre e a 6di, nuove rivelazioni sulle condizioni dei. Erano abbandonati a loro stessi già dadi, tra occhi neri, lividi sul viso e sporcizia. Una vita che non dovrebbe essere per nessun bambino della loro età, che solo deve vivere di spensieratezza e giochi. Eppure quella spensieratezza è stata distrutta da Tony Essobti Badre, il ventottenne che ha ucciso uno dei tre piccoli, Giuseppe Dorice, ferendo gravemente la sorellina che ha perso il lobo di un orecchio. Badre non era nuovo a questi attacchi fisici contro i bambini che più volte erano andati a scuola con lividi o graffi: in particolare la piccola che più volte era stata ripresa ...

ergastolo per Tony, accusato dell'omicidio del piccolo Giuseppe Dorice e di tentato omicidio della sorellina, 6 anni per lei, per maltrattamenti verso i bambini e per non avere mai fatto nulla per impedire le violenze. I giudici definiscono l'omicidio del piccolo Giuseppe "uno spettacolo dell'orrore". Fu preso a calci, a pugni, afferrato e sollevato per il collo, e poi bastonato più e più volte, insieme con la sorellina, il 27 gennaio 2019, a Cardito. Valentina Casa era andata a convivere con Tony Essobti Badre nel luglio 2018. Nel gennaio 2019, il compagno ha massacrato di botte il piccolo Giuseppe Dorice, uccidendolo, e ha ridotto in fin di vita la sorellina.