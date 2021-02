“Non sono un gattino”: gaffe di un avvocato su zoom. I precedenti più divertenti dal prete Gandalf all’amante nuda del giornalista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il video dell’avvocato del Texas che partecipa al processo su zoom con il filtro con la faccia di un gatto è diventato virale nel giro di pochissimo, ma non è l’unico: ecco una carrellata degli zoom-fail e delle gaffe in diretta all’epoca delle videoconferenze “sono qui dal vivo, non sono un gatto”: una gaffe incredibile quella di Rod Ponton, un avvocato che si è presentato virtualmente nel tribunale del 394 ° distretto del Texas con un filtro di gattini attivato. Mentre era in corso il caso giudiziario, l’avvocato aveva il filtro attivato, e nel video si può vedere il gatto che muove occhi e bocca: dietro c’era Ponton che tentava in ogni modo di rimuovere quel filtro assieme al suo assistente. Una gaffe che è ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il video dell’del Texas che partecipa al processo sucon il filtro con la faccia di un gatto è diventato virale nel giro di pochissimo, ma non è l’unico: ecco una carrellata degli-fail e dellein diretta all’epoca delle videoconferenze “qui dal vivo, nonun gatto”: unaincredibile quella di Rod Ponton, unche si è presentato virtualmente nel tribunale del 394 ° distretto del Texas con un filtro di gattini attivato. Mentre era in corso il caso giudiziario, l’aveva il filtro attivato, e nel video si può vedere il gatto che muove occhi e bocca: dietro c’era Ponton che tentava in ogni modo di rimuovere quel filtro assieme al suo assistente. Unache è ...

