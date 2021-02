Navigator in piazza, “nostro lavoro a rischio” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Dalla parte dei più fragili con le parole e con i fatti“. Questa una delle scritte sui cartelli dei Navigator, oggi in piazza, a Roma davanti a Montecitorio e in diverse città d’Italia, a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Il 30 aprile, in assenza di rinnovi, i circa 2.700 lavoratori assunti per la ricerca del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza perderanno il posto di lavoro. In vista dell’ormai prossima scadenza, Felsa Cisl, Nidil Cgil e UilTemp hanno proclamato la mobilitazione nazionale, con presidi davanti alla Camera e alle prefetture a partire dalle 10 e mezza di stamattina, per chiedere la valorizzazione di queste professionalità, il rafforzamento delle politiche attive del lavoro e la continuità occupazionale. “Al momento di prospettive ne abbiamo poche ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Dalla parte dei più fragili con le parole e con i fatti“. Questa una delle scritte sui cartelli dei, oggi in, a Roma davanti a Montecitorio e in diverse città d’Italia, a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Il 30 aprile, in assenza di rinnovi, i circa 2.700 lavoratori assunti per la ricerca deldei beneficiari del reddito di cittadinanza perderanno il posto di. In vista dell’ormai prossima scadenza, Felsa Cisl, Nidil Cgil e UilTemp hanno proclamato la mobilitazione nazionale, con presidi davanti alla Camera e alle prefetture a partire dalle 10 e mezza di stamattina, per chiedere la valorizzazione di queste professionalità, il rafforzamento delle politiche attive dele la continuità occupazionale. “Al momento di prospettive ne abbiamo poche ...

Noi però siamo qui perché vogliamo essere parte delle politiche attive", dice una delle navigator in piazza, Rossella, in un video postato su Twitter dalla Cgil di Napoli. "Se ne parla tanto - ...

Noi però siamo qui perché vogliamo essere parte delle politiche attive', dice una delle navigator in piazza, Rossella, in un video postato su Twitter dalla Cgil di Napoli. 'Se ne parla tanto - ...

"Dalla parte dei più fragili con le parole e con i fatti". Questa una delle scritte sui cartelli dei navigator, oggi in piazza, a Roma davanti ...

Ad aprile scade il loro contratto biennale, Di Maio aveva promesso che li avrebbe stabilizzati, ma non sono stati fatti passi in avanti. «Se le cose restano così», dicono, «anche una proroga è del tut ...

Ad aprile scade il loro contratto biennale, Di Maio aveva promesso che li avrebbe stabilizzati, ma non sono stati fatti passi in avanti. «Se le cose restano così», dicono, «anche una proroga è del tut ...