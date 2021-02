Napoli, De Laurentiis prepara la rifondazione: pronti pesanti tagli al budget! (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nelle ultime ore il quotidiano Repubblica ha descritto la situazione non proprio felicissima che il Napoli si appresta ad affrontare con l’avvento della prossima stagione. Dando ormai per scontato l’addio di Gennaro Gattuso, la scelta del nuovo tecnico sembra andare in direzione di un profilo del calibro di Vincenzo Italiano dello Spezia o Ivan Juric L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nelle ultime ore il quotidiano Repubblica ha descritto la situazione non proprio felicissima che ilsi appresta ad affrontare con l’avvento della prossima stagione. Dando ormai per scontato l’addio di Gennaro Gattuso, la scelta del nuovo tecnico sembra andare in direzione di un profilo del calibro di Vincenzo Italiano dello Spezia o Ivan Juric L'articolo

SkySport : Atalanta-Napoli, Gattuso: 'Buona reazione, ma non basta. De Laurentiis? Non ci ho parlato' - ZZiliani : Caro De Laurentiis presidente della @sscnapoli, premesso che il momento no del #Napoli è responsabilità di tutti, s… - Jspeed93 : RT @Marco_viscomi: Sabato abbiamo il dovere sportivo, civico e morale di vincere contro il Napoli, ma soprattutto contro De Laurentiis che… - Notiziedi_it : Napoli, Gattuso: “Grande reazione, ma non basta. Con la Juve saremo pronti. De Laurentiis? Non l’ho visto” - ciccionocera00 : RT @napolista: Atalanta-Napoli 3-1. Fate presto La squadra di Gattuso umiliata nel primo tempo da una mediocre Atalanta. Accenno di reazio… -