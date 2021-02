Massimo Cacciari su Draghi: «Macché raggio di luce. Non sarà il salvatore della patria» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Che rimane del sovranismo dopo l’addio di Matteo Salvini alle politiche anti-europeiste? «Non c’era niente prima, non c’è niente adesso. Tutto resta esattamente com’era, un pastrocchio». Così Massimo Cacciari interpellato dall’Adnkronos. L’ex sindaco di Venezia definisce le teorie sul sovranismo in Italia “pragmatici opportunismi. Slogan demagogici ed elettoralistici privi di alcun fondamento perché tutte le persone ragionevoli sapevano di una irreversibilità di una certa relazione e rapporti con l’Europa”. Il filosofo ha detto la sua anche sul premier incaricato Mario Draghi. leggi anche l’articolo —> Governo, Cacciari: “Spero nel Conte ter perchè è il meno peggio, se fallisce arriva Draghi” A detta di Cacciari non c’è niente da prendere sul serio: «Non c’era nessuna reale ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Che rimane del sovranismo dopo l’addio di Matteo Salvini alle politiche anti-europeiste? «Non c’era niente prima, non c’è niente adesso. Tutto resta esattamente com’era, un pastrocchio». Cosìinterpellato dall’Adnkronos. L’ex sindaco di Venezia definisce le teorie sul sovranismo in Italia “pragmatici opportunismi. Slogan demagogici ed elettoralistici privi di alcun fondamento perché tutte le persone ragionevoli sapevano di una irreversibilità di una certa relazione e rapporti con l’Europa”. Il filosofo ha detto la sua anche sul premier incaricato Mario. leggi anche l’articolo —> Governo,: “Spero nel Conte ter perchè è il meno peggio, se fallisce arriva” A detta dinon c’è niente da prendere sul serio: «Non c’era nessuna reale ...

LegaSalvini : Massimo Cacciari: 'La Lega è l'unico partito in Italia che ha la forza, ossia un autentico radicamento sociale. Non… - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: MASSIMO CACCIARI: MARIO DRAGHI NON POTRÀ MAI ESSERE IL SALVATORE DELLA PATRIA - _DAGOSPIA_ : MASSIMO CACCIARI: MARIO DRAGHI NON POTRÀ MAI ESSERE IL SALVATORE DELLA PATRIA - UBrignone : RT @Libero_official: #Cacciari sul nuovo governo: ”#Draghi non potrà mai mai essere il salvatore della patria, farà il possibile prima di d… - aldo_rovi : RT @Libero_official: #Cacciari sul nuovo governo: ”#Draghi non potrà mai mai essere il salvatore della patria, farà il possibile prima di d… -