Il Paradiso delle signore, anticipazioni 11 gennaio: Salvatore compie un gesto estremo? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Salvatore non avrà intenzione di rassegnarsi a vedere Gabriella sposare un altro uomo. Il giovane, convinto che la stilista lo ami ancora, come rivelano le anticipazioni Il Paradiso delle signore, mediterà un gesto estremo pur di far saltare le nozze. Nel frattempo, Adelaide rimarrà molto sorpresa dalla notizia che Ludovica parteciperà al matrimonio grazie all'intervento di Federico che ha fatto cambiare idea ad Umberto. La donna, poi, temerà che la presenza di Federico nella loro vita possa alterare gli equilibri familiari. Intanto, Pietro inviterà Stefania ad uscire e la ragazza accetterà solo per far ingelosire Federico. Infine, Vittorio farà una sorpresa a Beatrice ed i due saranno sempre più vicini.

