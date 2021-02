Il mondo che ci manca: Inti Ligabue, «In Namibia, tra onde di acqua e di sabbia» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In un momento in cui la mancanza del viaggio inizia a pesare sulla nostra capacità di sognare e guardare verso grandi orizzonti, in cui la curiosità verso il mondo non sa come sfamarsi, il desiderio di avventura e diversità è tenuto a bada da troppo tempo, siamo andati alla ricerca di storie di viaggio che aprano il cuore e lo spirito. Avventure di persone diverse, su diversi itinerari, racconti che ci permettano di vivere un pezzo di mondo in più. Per ognuno dei nostri ospiti la domanda è «Qual è il mondo che ti manca?» chiedendogli di portarci fino a là con i loro racconti. Per Inti Ligabue, CEO & Chairman di Ligabue Group e Presidente della Fondazione Giancarlo Ligabue (Giancarlo era il padre che in tutta la sua vita ha compiuto 130 spedizioni in tutti i continenti), laureato in Economia e Commercio e da settembre 2020 iscritto alla facoltà di Filosofia alla Ca’ Foscari di Venezia, città dove vive con la sua famiglia, quel luogo è la Namibia, da dove è appena tornato con la sua prima spedizione totalmente self-made. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In un momento in cui la mancanza del viaggio inizia a pesare sulla nostra capacità di sognare e guardare verso grandi orizzonti, in cui la curiosità verso il mondo non sa come sfamarsi, il desiderio di avventura e diversità è tenuto a bada da troppo tempo, siamo andati alla ricerca di storie di viaggio che aprano il cuore e lo spirito. Avventure di persone diverse, su diversi itinerari, racconti che ci permettano di vivere un pezzo di mondo in più. Per ognuno dei nostri ospiti la domanda è «Qual è il mondo che ti manca?» chiedendogli di portarci fino a là con i loro racconti. Per Inti Ligabue, CEO & Chairman di Ligabue Group e Presidente della Fondazione Giancarlo Ligabue (Giancarlo era il padre che in tutta la sua vita ha compiuto 130 spedizioni in tutti i continenti), laureato in Economia e Commercio e da settembre 2020 iscritto alla facoltà di Filosofia alla Ca’ Foscari di Venezia, città dove vive con la sua famiglia, quel luogo è la Namibia, da dove è appena tornato con la sua prima spedizione totalmente self-made.

Pontifex_it : La #fraternità è il vero rimedio alla pandemia e ai molti mali che ci hanno colpito. Fraternità e speranza sono com… - ItaliaViva : Abbiamo espresso il totale sostegno di Italia Viva all'impianto di programma e alle scelte che Draghi porterà avant… - tancredipalmeri : Il tifosi dell’Inter che distrugge tutto dopo tre partite in tre settimane in cui l’Inter ha sempre comandato con i… - aifosatir : RT @EnricoTurcato: Nessuno ve lo dirà, perché viviamo in un mondo dove ognuno racconta quel che vuole, ma Andrea #Pirlo ha eliminato dalla… - ferrarisergio4 : RT @ropelato_l: E se è vero che chi ama riesce a vincere il mondo, voglio #provareA non aver paura di amare Te. Voglio #provareA vince… -