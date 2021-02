Governo: tagliare l'Irpef abolendo gli sconti fiscali. Così Draghi vuol abbassare le tasse (Di mercoledì 10 febbraio 2021) No alla patrimoniale. Draghi aggredirà la giungla delle agevolazioni e ridurrà la pressione sui ceti medi e bassi. Ma niente flat tax Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) No alla patrimoniale.aggredirà la giungla delle agevolazioni e ridurrà la pressione sui ceti medi e bassi. Ma niente flat tax

giorgio_gori : La differenza tra Monti e Draghi è che il primo arrivò per frenare lo spread e tagliare la spesa, mentre #Draghi av… - antoniopalmieri : A proposito dei paralleli con il governo Monti. 1. #Draghi viene per spendere bene, non per tagliare. 2. Non è asso… - vincenzoblueblu : @MarcoRizzoPC Lei, Segretario, ha onestà intellettuale ed obiettività più che sufficienti, per ammettere però, che… - Herbert403 : @OharaPina @carlucci_cc @DinoGiarrusso Ragionamento che ho fatto io, sul lato pratico per tagliare testa al toro: s… - autoctoNO_it : RT @martadassu: A differenza del governo Monti nel 2011, un governo Draghi dovrebbe spendere, più che tagliare. Il contesto è diverso. -